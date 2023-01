Niger : défense et promotion du lait local dans la région ouest africaine

Mon lait est local », tel est le slogan d’une campagne inter régionale de défense et de promotion du lait local au Niger et dans la région ouest africaine, regroupant plusieurs organisations intervenant dans le secteur d’élevage et dont le but est de sensibiliser la population et au-delà les décideurs de la région ouest-africaine à agir pour la protection de ce pan vital de l’économie. Il s’agit de freiner l’importation massive du lait en poudre dans nos pays qui selon les initiateurs de cette campagne n’est pas sans conséquence sur la santé humaine. Ce mouvement regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, et le Tchad. Il vise aussi à promouvoir les filières locales de production du lait.



D’après les explications d’un représentant du mouvement »Mon lait est local » au Niger, M. Moussa Tambari Ismaël, l’idée de la campagne a été développée depuis 2016 au Niger et a eu son épilogue en 2018 avec le lancement simultané le 1er juin 2018 de la campagne »Mon lait est local » dans six pays à savoir le Niger, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et le Burkina-Faso grâce au soutien de RBM, ROPPA et APESS.



L’objectif de cette campagne est de susciter la consommation du lait local au niveau de l’espace des pays de la région ouest africaine (CEDEAO) et plus spécifiquement améliorer le revenu des petits producteurs dans un contexte où le lait importé inonde les marchés locaux. «Un lait recomposé du soja enrichi avec de l’huile végétal qui a un impact négatif sur la santé des consommateurs», a-t-il ajouté, faisant remarquer que l’importation massive du lait en poudre constitue une fuite de capitaux pour nos pays. «Ce sont des milliards de nos francs qui partent ailleurs à travers ces importations. Or, la promotion du lait local est une voie qui encourage la création de l’emploi mais concourt aussi à la lutte contre l’insécurité alimentaire», a-t-il déclaré.

