Niger : L’Algérie entreprend une médiation dans trois pays de la CEDEAO

L’Algérie, fermement opposée à toute intervention militaire au Niger, a envoyé mercredi son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana, pour aider à trouver une sortie de crise, a annoncé la diplomatie algérienne.

Le ministre Ahmed Attaf, « mandaté par le président Abdelmadjid Tebboune, entame mercredides visites de travail au Nigeria, au Bénin et au Ghana », a indiqué le ministère sur son compte X (ex-Twitter).

Il aura des « consultations sur la crise nigérienne et les moyens d’y faire face » avec ses homologues de ces pays « qui appartiennent à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) », a précisé le ministère.

L’objectif est de contribuer « à une solution politique qui épargnera à ce pays et à toute la région les répercussions d’une éventuelle escalade de la situation ».

La diplomatie algérienne a une longue histoire de médiation ou de tentative de résolution de nombreux conflits internationaux.

Le président Tebboune a déclaré le 6 août qu’il « rejette catégoriquement toute intervention militaire extérieure » au Niger, qu’il a qualifié de « menace directe pour l’Algérie ».

Il n’y aura « pas de solution sans nous. Nous sommes les premiers concernés », a-t-il ajouté, lors d’une interview diffusée à la télévision nationale.

L’Algérie partage près de 1 000 km de frontière avec le Niger.

Le chef de l’Etat algérien s’est interrogé : « Quelle est la situation actuelle des pays qui ont subi des interventions militaires ? », avant d’ajouter : « Regardez la situation en Libye et en Syrie ».

Plus grande nation d’Afrique, l’Algérie est limitrophe de deux pays en proie à des crises profondes : Mali et Libye, et refuse d’ouvrir un troisième front à ses frontières.

« Deux pays (le Mali et le Burkina Faso) sont prêts à entrer dans la bataille (aux côtés du Niger) », avait souligné Tebboune, estimant qu’en cas d’opération militaire, « tout le Sahel s’embrasera ».