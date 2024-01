Niger: Le Premier ministre demande le report de la rencontre du 10 janvier avec la Cédéao

La rencontre pour la poursuite du dialogue prévue mercredi à Niamey entre la délégation de la médiation de la Cédéao et le Niger n’aura plus lieu. Dans un courrier officiel dont RFI a obtenu copie, le Premier ministre nigérien demande le report de cette rencontre au 25 janvier le temps pour la junte nigérienne d’organiser un Forum de dialogue national.

Cette décision de la junte nigérienne peut être qualifiée de « changement de ton », estime RFI.

Le mois dernier lors d’une première visite à Niamey, la délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest était plutôt satisfaite. Les premières discussions avaient notamment tourné autour de la durée de la transition.

À la fin des travaux, les envoyés de la Cédéao avait même officiellement déclaré : « Nous nous sommes entendus sur le contenu et le timing de la transition ». Après avoir rendu compte leur mission au président du Nigéria, Bola Tinubu, président en exercice de la Cédéao, ces émissaires devaient revenir au Niger mercredi pour poursuivre les discussions. Finalement, ils attendront la tenue d’un dialogue national au Niger.

Au cours de cette rencontre qui se veut inclusive mais qui en réalité sera scrupuleusement contrôlée par la junte, la durée de la transition, les tâches à accomplir avant l’organisation d’éventuelles élections seront définies. C’est désormais après ces travaux que Niamey veut rencontrer la délégation de l’organisation régionale pour probablement lui dire : « Voici ce que les forces vives ont décidé ».

