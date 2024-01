Niger: Tiani reçoit les Premiers ministres du Mali et du Burkina

Au lendemain de leur arrivée à Niamey, les Premiers ministres du Mali Choguel Maïga et du Burkina Faso Apollinaire Kyélèm de Tambela poursuivent leur visite de trois jours au Niger. Accompagnés de leur homologue nigérien, ils ont été reçus par le général Abdourahamane Tiani, chef du CNSP et qui est à la tête du Niger depuis le coup d’État. Les trois responsables ont affiché leur proximité, et leur volonté de renforcer leurs liens, après avoir créé l’Alliance des États du Sahel (AES). C’était lors de discussions « stratégiques » entre les trois pays, qui se sont rapprochés en créant l’Alliance des États du Sahel, notamment dans le domaine sécuritaire. Les trois voisins disent vouloir encore renforcer cette alliance, pour se diriger vers la création d’une fédération, précise RFI. Les trois Premiers ministres ont d’abord fustigé les sanctions de la Cédéao et abordé des thèmes comme la souveraineté et l’importance des forces armées. Ils ont ensuite eu une séance de travail en présence d’autres représentants du nouveau gouvernement nigérien. Des projets communs doivent être rapidement mis sur la table, affirme le Nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine, qui cite une autoroute et un chemin de fer.

