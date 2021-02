Nigeria: 300 jeunes filles enlevées dans une école

Des dizaines d’hommes armés ont envahi les dortoirs d’une école pour jeunes filles dans le nord-ouest du Nigeria, dans la nuit de jeudi à vendredi 26 février et les ont enlevées, ont rapporté vendredi des sources locales.

« Plus de 300 filles sont toujours portées disparues », a expliqué un professeur à l’école de Jangebe, dans l’Etat de Zamfara, qui souhaite garder l’anonymat. « J’ai reçu un appel pour m’informer que des bandits avaient kidnappé des élèves », a souligné un père dont deux filles ont été enlevées.

Il s’agit d’un nouveau kidnapping de masse contre rançon dans cette région, où des groupes armés, appelés des « bandits » terrorisent la population, volent du bétail et pillent les villages. La semaine dernière, 42 enfants ont été enlevés dans l’Etat du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, et plus de 300 garçons avaient également été enlevés début décembre à Kankara dans l’Etat de Katsina.

Ces violences criminelles ont fait plus de 8 000 morts depuis 2011, et forcé plus de 200 000 personnes à fuir leur domicile, selon un rapport du groupe de réflexion International Crisis Group (ICG) publié en mai 2020.