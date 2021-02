Nigeria: 42 personnes, dont 27 élèves, enlevés par des hommes armés

Des hommes armés ont envahi mardi soir un pensionnat situé dans l’Etat du Niger, dans le nord du Nigeria, où ils ont enlevé 42, dont 27 élèves. Au cours de l’attaque un élève a été tué, a déclaré le gouvernement local. « Les bandits ont attaqué l’école vers 2 h mercredi », a précisé le commissionnaire à l’information de l’Etat du Niger où se trouve le lycée. « Au moment de l’attaque, il y avait 650 élèves dans l’école. Ils ont emmené 27 élèves avec trois enseignants. Ils ont également enlevé 12 membres des familles des enseignants », a-t-il ajouté.

Ce rapt massif intervient deux mois après l’enlèvement de 344 adolescents dans un pensionnat de l’Etat voisin de Katsina par des groupes criminels. Après négociations avec les autorités, les élèves avaient été libérés une semaine plus tard. Selon un communiqué, le président nigérian Muhammadu Buhari a « ordonné aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes ». Des militaires, avec un soutien aérien, sont à la recherche des ravisseurs et des otages, avait déclaré une source sécuritaire.