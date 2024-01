Nigeria : Insécurité et recrudescence des enlèvements

Les enlèvements et les meurtres sont redevenus monnaie courante à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, après une trêve de plus de 10 mois durant laquelle les bandits n’avaient pas fait parler d’eux.

La semaine dernière, plus de 30 personnes ont été enlevées, selon des témoins, et des chefs de communautés, sur l’axe routier qui relie Kaduna à Abuja.

Des enlèvements, souvent orchestrés par des individus portant des uniformes militaires persistent.

Un habitant a exhorté le gouvernement à renforcer la sécurité dans la région, expliquant que les habitants ont peur depuis ces attaques. « J’ai peur de vous parler parce que nous ne savons pas qui pourrait être la prochaine victime, alors nous demandons au gouvernement de nous aider à assurer la sécurité ici et dans l’ensemble du pays », a-t-il déclaré.

» Ce sont surtout les Fulanis qui posent problème, ils se promènent librement avec des machettes et d’autres armes sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Il faudrait donc les contrôler et les rappeler à l’ordre, c’est la moindre des choses », a déclaré un autre habitant, cité par Africanews.

Jonathan Onoja Isaac, expert en sécurité, estime que le gouvernement est en tort car il ne dispose pas de données statistiques relatives aux habitants des différents faubourgs de la ville. « Nous parlons d’insécurité dans la région du centre du pays alors que nous ne pouvons pas établir le profil des différentes personnes qui y résident, il y a des gens qui circulent dans la ville tous les jours sans être connus des autorités, il y a des soldats qui circulent sans que personne ne sache ce qu’ils font. Ils n’ont même pas de travail, mais ils sont là chaque jour », s’exclame-t-il.

De janvier 2021 au 30 juin 2023, 40 cas d’enlèvement ont été enregistrés dans le Territoire de la capitale fédérale (FCT) d’Abuja. Au total, 236 victimes ont été recensées.

