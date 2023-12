Nigeria : Plus de 160 morts dans des attaques contre des villages

Les tensions religieuses et ethniques au Nigeria ont conduit à la mort d’au moins 160 personnes, ont annoncé ce lundi 25 décembre les autorités locales. Elles ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi soir et lundi dans plusieurs villages de l’Etat de Plateau, dans le centre du pays.

« Les hostilités déclenchées samedi se poursuivaient lundi matin », a déclaré à l’AFP Monday Kassah, le président du conseil du gouvernement de Bokkos, une circonscription située dans cette région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques.

« Au moins 113 corps ont été retrouvés », a-t-il ajouté, précisant que « plus de 300 personnes » ont été blessées et transférées dans les hôpitaux de Bokkos, de Jos et de Barkin Ladi, a affirmé Monday Kassah. Un premier bilan provisoire de la Croix-Rouge locale transmis à l’AFP faisait état lundi soir de 104 morts dans 18 villages de la région de Bokkos.

