Nissaf Ben Alaya: Le Grand-Tunis est un grand foyer de contamination du coronavirus

La directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a annoncé ce jeudi 16 avril 2020 , que la situation épidémiologique est évaluée dans le pays , par rapport au nombre de cas enregistrés, sur 100 mille habitants et selon les régions qui connaissent la plus grande propagation du Virus, rapporte Shems fm.

Nissaf Ben Alaya a affirmé que les régions qui ont enregistré 7 cas de contaminations et plus sur 100 mille habitants sont le Grand-Tunis, Kébili, Tataouine et Médinine. Elle a précisé que ces régions sont des foyers de contamination et qui connaissent une plus forte propagation du virus, ajoutant que le Grand-Tunis totalise 50 % des cas enregistrés dans le pays.