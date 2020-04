Norman Hunter s’éteint des suites du coronavirus

L’ancien champion du monde en 1966 avec l’Angleterre et joueur star du Leeds United, Norman Hunter s’est éteint vendredi matin des suites du Coronavirus, a annoncé son club.

“Norman avait été hospitalisé la semaine dernière après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 et, malgré les meilleurs efforts des équipes du NHS (Service national de santé), il a malheureusement perdu son combat (contre la maladie) ce matin”, a annoncé Leeds United dans un communiqué, se disant “dévasté” par cette nouvelle.

Evoluant comme milieu défensif ou défenseur central, Norman Hunter avait passé l’essentiel de sa carrière sous les couleurs du Leeds United de 1962 à 1977, remportant avec les Peacocks le championnat d’Angleterre à deux reprises en 1969 et 1977.

Comptant 28 sélections à son actif avec l’équipe d’Angleterre, Norman Hunter faisait partie du groupe de joueurs anglais sacré champion de la 8ème édition de la coupe du monde de football, tenue en 1966 sur les terres anglaises.