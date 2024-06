Nouri et Dione discutent d’un soutien financier, budgétaire et technique 

Fethi Zouhair Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a reçu lundi 24 juin 2024, au siège de l’Institut d’Emission, Ousmane Dione, Vice-président de la Banque Mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur les axes principaux de la coopération entre les deux institutions. Les échanges ont porté sur le soutien financier, budgétaire et technique de la Banque Mondiale à la Tunisie.

– La Tunisie, dans un « un processus de recouvrement de la croissance»

Nouri et Dione ont examiné les possibilités d’appui budgétaire de la Banque Mondiale, destiné à soutenir les efforts de la Tunisie pour stabiliser son économie, laquelle a « fait preuve d’une résilience remarquable » a estimé Nouri, tout en soulignant que « même si les prévisions tablent sur un taux de croissance réalisable de 1,4%, les perspectives d’affermissement de l’économie tunisienne permettraient de dépasser cette estimation ».

Les deux responsables ont également longuement discuté du processus de réforme en cours, visant à moderniser l’économie tunisienne et à améliorer l’efficacité de ses institutions. Pour Nouri, la situation s’apparente à « un processus de recouvrement de la croissance » et les efforts de la BCT pour assurer un niveau rassurant de réserves de change, la stabilité de la monnaie nationale et la réduction de l’inflation s’inscrivent dans cette démarche. Il a, dans ce sens, insisté sur l’importance de donner la visibilité nécessaire au secteur privé, qu’il a qualifié « d’acteur majeur dans la création de richesse».



– Le verdissement du secteur financier tunisien est une « expérience majeure »



Fethi Nouri a souligné l’ambition de la Tunisie de développer les ressources renouvelables et de promouvoir des projets de verdissement de l’économie, notamment dans le secteur financier, qu’il a qualifiés d’«expérience majeure ». Il a proposé d’inclure le verdissement de la finance et de la politique monétaire dans les modules de formation assurés par la Banque Mondiale au profit des cadres bancaires, pour une montée en compétences. Cette proposition a été saluée par Dione qui a estimé qu’elle cadre avec l’objectif de la Banque Mondiale de promouvoir le renforcement des capacités. Dione a également proposé de fournir à la Tunisie une assistance technique dans ce domaine d’autant plus que cette approche avait fait ses preuves en matière de lutte contre l’exclusion financière où la BCT avait bénéficié du soutien de la Banque Mondiale. Une panoplie de projets nationaux complémentaires alliant digitalisation des paiements, accès aux multiples sources de financement et inclusion financière ont ainsi vu le jour. Ils tendent à mettre en place les garanties institutionnelles, règlementaires et fonctionnelles pour atteindre l’objectif de croissance pérenne et inclusive.