Nous parviendrons sûrement à un accord avec le syndicat, assure le ministre de l’éducation

» Nous parviendrons sûrement à un accord avec la partie syndicale tant que les voies du dialogue sont ouvertes et les négociations se poursuivent « , a assuré lundi Mohamed Ali Boughdiri, ministre de l’éducation.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une visite d’inspection à l’école primaire de Raoued 1 à l’Ariana, le ministre a estimé que les revendications de la famille éducative sont légitimes indiquant que la sortie du pays de la crise actuelle permettra de trouver rapidement des solutions à toutes les problématiques tout en protégeant les intérêts des élèves et des enseignants.

» Le ministère est convaincu de l’importance du dialogue et de l’approche participative dans la résolution de tous les problèmes « , a assuré Boughdiri.

Il a, en outre signalé que le conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, dont la création sera annoncée dans les prochains jours, assistera à la réforme éducative qui englobe l’infrastructure, les programmes, le temps scolaire et toutes les autres questions éducatives.