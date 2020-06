« Nous sommes ceux qui mettons en danger notre tourisme », dixit Chakib Nouira

Dans un récent Post sur sa page des réseaux sociaux, Chakib Nouira, ancien dirigeant de la BIAT et ancien président de l’IACE, estime que « le tourisme est un secteur essentiel pour la Tunisie. Il représente, selon les années, entre 12 et 14% de notre PIB .

Ce secteur emploie plus de 400 000 tunisiennes et tunisiens et rapporte les devises dont nous avons tant besoin.

L’Etat n’a pas, comme certains pays développés, la capacité de soutenir pendant plusieurs mois , des secteurs entiers de l’économie .

Les entreprises ne pourront pas payer leurs employés, sans avoir de revenus .

Nous sommes nombreux à penser que ce secteur doit redémarrer. Surtout après l’éclatant succès de la gestion de la pandémie du Covid 19 par notre gouvernement.

Nous pensions que l’enjeu était constitué par le risque que nos partenaires (qui sont aussi les pays grands émetteurs de touriste), rechigneraient à ouvrir leurs frontières avec les pays hors de l’UE , ne serait-ce que pour retenir leur touristes chez eux, mais il n’en est rien !

Nous sommes ceux qui, par nos décisions, mettons en danger le secteur du tourisme et par la même , mettons en danger notre pays .

Les Tunisiens souffrent déjà d’une perte de pouvoir d’achat et d’une inflation insupportable. Qu’adviendra-t-il si , en plus , nous n’avions plus les moyens de leur donner un revenu de subsistance pour leur familles ? Qu’adviendra-t-il si les retraites étaient diminuées, ainsi que les salaires .

Notre pays est en danger ! La crise économique, financière et, surtout sociale, nous guette .

Je me refuse d’accepter l’idée, qui commence à se diffuser, qui suggère que, certains , pour des raisons idéologiques , voudraient annihiler le secteur touristique , ou pire encore , voudraient mettre le pays à genoux .

Nous devons, quitte à prendre quelques risques (mais nous avons démontré que nous savions le gérer), faire redémarrer l’économie de notre beau pays.

Mieux vaut un risque limité du Covid que le risque de laisser nos compatriotes dans la misère et mettre en danger la cohésion sociale et risquer l’explosion de notre chère Tunisie ».