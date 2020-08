Nouvelle remontée des températures, samedi

Les températures sont en hausse, samedi, les maximales se situeront entre 32 et 38 degrés dans les régions côtières et entre 37 et 43 degrés dans le reste des régions, avec un vent de sirocco, a indiqué l’INM.

Le temps sera nuageux sur la plupart des régions. Des pluies isolées sont attendues, durant l’après-midi, sur le nord et localement le centre.

Le vent sera modéré de secteur sud, au nord et au centre, et de secteur ouest, au sud, avec une vitesse de 30 km/h. Il soufflera fort au Golfe de Tunis et sur les côtes est (50 km/h) et faible sur le reste des régions (entre 15 et 30 km/h). La mer sera agitée à très agitée sur les côtes du Golfe de Tunis et Hammamet.