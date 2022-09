Nouvelle rencontre, lundi, soir, entre Bouden et les négociateurs de l’UGTT

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a révélé au correspondant de Mosaïque Fm à Nabeul qu’une rencontre est programmée pour ce lundi soir, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et les négociateurs de la Centrale syndicale.

« L’UGTT n’a pas coupé les ponts avec le gouvernement et ce, malgré les divergences de points de vue (…) Le pays traverse un contexte économique et social critique et a besoin d’une vraie solidarité nationale pour que toutes les parties renouent des liens de confiance », a-t-il ajouté.