Nouvelles inventions tunisiennes

Le salon de l’innovation de la 8ème édition de la Foire internationale du livre de Sousse, clôturée dimanche 21 mai, Besma Hadj Kacem, enseignante et chercheuse au laboratoire de biotechnologie moléculaire des eucaryotes, au Centre de biotechnologie de Sfax, a déclaré au correspondant du journal La Presse, avoir décroché le 1er prix du concours mondial de l’innovation qui s’est déroulé à Tunis en septembre 2022, ainsi que le 2e prix du concours national de l’invention.

Son invention concerne une préparation pharmaceutique à fort pouvoir antihémorragique qui contient une molécule pro-agrégante favorisant l’activation de l’agrégation des plaquettes et de la formation d’un caillot de dimension adéquate pour accélérer l’arrêt du saignement. L’apport de cette invention est de réduire le temps de saignement de 50% et le volume du sang écoulé de 45%.

Cette préparation, plus efficace que les produits commercialisés, selon Besma Haj Kacem, a été déposée, à l’échelle internationale, à l’Office européen des brevets le 12 octobre 2022.

Au stand de l’Association tunisienne de la recherche scientifique de l’innovation et de la propriété intellectuelle (Atrsipi) créée en 2018, Imen Khanfir, docteur et ingénieur en traitement de l’information, a présenté une invention consistant en un dispositif électronique portable pour les non-voyants afin de les aider à naviguer en toute sécurité et interagir avec leur environnement.

L’Association tunisienne pour l’avenir des sciences technologiques (Atast), présidée par Hatem Slimane, enseignant en génie mécanique, a présenté les robots vainqueurs des jeunes inventeurs tunisiens au championnat du monde de la robotique qui s’est déroulé aux USA du 29 avril au 4 mai 2022.

Hatem Slimane a présenté aussi son invention dans le domaine de l’économie d’eau et qui consiste en un compteur d’eau intelligent qui se ferme automatiquement en cas de fuite d’eau.