Numérique : Signature d’un MoU entre la Tunisie et l’Italie

La Tunisie et l’Italie ont signé un mémorandum de déclaration d’intention (MoU) dans le domaine numérique et son application dans l’industrie. Signé par le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji et son homologue italien chargé des Entreprises et du « Made in Italy » Adolfo Urso, ce mémorandum porte notamment sur la désignation de deux points focaux nationaux au niveau des deux pays et la constitution d’une équipe commune. Ce mémorandum traduit la volonté commune de renforcer les initiatives d’échanges économique et industriel, de faciliter les investissements et les initiatives des entreprises tunisiennes et italiennes via l’organisation de forums d’affaires, des conférences et des ateliers de travail. Il reflète également l’intérêt porté au développement de la coopération bilatérale en termes de transfert technologique via l’échange d’expériences et des expertises dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la formation, outre la facilitation d’accès et d’exécution des projets dans les secteurs public et privé dans les secteurs de l’application de l’IA dans l’industrie et la transition numérique. Ben Néji a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre la Tunisie et l’Italie, partenaire stratégique du pays, notamment dans le domaine numérique et l’entrepreneuriat. De son côté, Urso a souligné la volonté de son pays à appuyer la Tunisie dans sa transition numérique à travers l’échange des expériences et des expertises dans le domaine de développement de l’infrastructure numérique, d’intelligence artificielle et des activités aérospatiales.

