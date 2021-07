Officiel : Mechichi s’explique sur les raisons du renvoi du ministre Faouzi Mehdi, et s’écrit que « c’est criminel ce qui s’est passé ! »

De nouveau, le chef du gouvernement s’est retrouvé ce soir du mardi 20 juillet 2021, à tenir réunion au siège du ministère de la santé. S’adressant aux cadres présents dans une vidéo de 13 minutes, mise en ligne sur la page de la Primature, Hichem Mechichi a, nous parait-il essayé d’expliquer, sans le dire clairement, sur les raisons qui l’auraient poussé à congédier le ministre Faouzi Mehdi. De bout en blanc, le chef du gouvernement commence par rappelé qu’il avait déjà démis le ministre de la santé, sur la base d’un rapport d’évaluation de son action fait il y a six mois, et qui qui s’avère désormais, sur preuve, qu’il faut faire un changement à la tête du ministère de la santé, « car nous sommes arrivé à une situation intenable, dont le citoyen paie le prix ». Et d’ajouter, que « je ne reconnais plus le ministère de la santé. Les cafouillages quotidiens que nous y remarquons, et chaque jours il y a une catastrophe au niveau de la gestion du Covid-19 ». Et Hichem Mechichi de confirmer que Mohamed Trabelsi a accepté l’intérim, « un homme qui a de grandes capacités de direction et de gestion, qui connait le ministère qu’il avait même un temps dirigé ». Et d’ajouter que « c’est ce qui a fait que je prenne cette décision [Ndlr : Celle de démettre, une seconde fois, le ministre de la santé], et j’estime que j’aurai dû le faire avant, et peut-être qu’il y a eu des dégâts à cause de ce retard, mais car j’avais estimé que nous étions en guerre, et que nous devions patienter et ne pas changer le pilotage. Mais cela ne peut plus continuer, devant ce qui se passe »

« La vraie action, est celle qui doit mettre l’intérêt de la population au top de ses préoccupations, le reste et les autres intérêts n’a aucun lieu d’être lorsqu’il s’agit d’un secteur aussi vital que la santé. Plusieurs fois, et même que c’est la troisième fois que je me retrouve à tenir réunion, ici au ministère de la santé pour pointer des disfonctionnements », semblant ainsi dire que le départ de l’ancien ministre aurait pour cause des disfonctionnements, non redressés malgré ses multiples rappels à l’ordre ». A ainsi indiqué le chef de la Primature tunisienne, avant d’ajouter que. « Je passe sur les multiples fois où j’ai attiré l’attention, en disant qu’on doit aller dans telle direction. Malheureusement, il y a une situation particulière dans ce ministère qui prend un autre chemin » a ainsi expliqué Hichem Mechichi.

Encore un peu plus précis ensuite, le chef du gouvernement pointe ce qui parait être l’une des causes du renvoi de Faouzi Mehdi, est qui serait la crise de l’oxygène. « Je n’imaginais pas un jour que le ministère de la santé en arrive à un tel stress au niveau de la fourniture de l’oxygène. Cela est inconcevable. Je suis intervenu une première fois, j’ai pointé les disfonctionnements et rappelé l’impératif de revenir aux vrais paramètres du travail, et rien de cela n’a été fait, et nous nous retrouvons, une autre fois, devant un stress vital pour l’oxygène qui peut s’épuiser d’un moment à l’autre ». une autre raison de la décision du chef du gouvernement de renvoyer son ministre de la santé, semble être la conduite de la campagne de vaccination. « Pour les vaccins, nous avons plus d’une fois demandé de mettre à contribution les centres de soin de base », ce qui ne semble pas être fait. « Et du jour au lendemain, on annonce une mesure populiste, et c’est ce qui s’appelle courir le populisme, si ce n’est pas autre chose » ajoute Mechichi qui n’en dit pas plus long sur ce dont il accuserait Faouzi Mehdi. « C’est criminel, une décision qui n’a ni queue, ni tête, dont aucun, ni chef de gouvernement, ni gouverneurs, ni sécuritaires, ne sont au courant. Et ce que nous avons vu est indigne de la Tunisie et met en danger la vie des autres, et nous devons leur présenter nos excuses et à tous ceux que nous avions mis sous stress de manque d’oxygène » a encore dit le chef du gouvernement qui dégage ainsi sa responsabilité de la décision de l’Open Vaccin, en se demandant indigné « qu’est-ce qui se passe au ministère de la santé ? »