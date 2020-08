OMMP : Le trafic de marchandises via les ports maritimes a évolué de 2% à fin juin 2020

Le trafic global de marchandises, à travers les ports maritimes tunisiens, compte tenu du port Skhira, port pétrolier, a évolué de 2% à fin juin 2020 par rapport à la même période de 2019, passant de 13,22 millions de tonnes à 13,47 millions de tonnes, selon les dernières statistiques sur l’Activité portuaire publiées par l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP).

Selon la même source, le trafic des hydrocarbures a évolué de 12%, celui des liquides en vrac de 8%, et celui des solides alimentaires en vrac de 6%. Toutefois, le trafic des solides en vrac a diminué de 8% et celui des marchandises générales de 3%. S’agissant des marchandises unitisées, le trafic des conteneurs en termes d’EVP (Equivalent Vingt Pieds) a enregistré une légère diminution de 1%, passant ainsi de 239 350 EVP à fin juin 2019 à 237 628 EVP à fin juin 2020. On compte 2 millions de tonnes de marchandises qui ont été manipulés dans des conteneurs durant le premier semestre de 2020 en stagnation par rapport au premier semestre de 2019.

Le trafic des unités roulantes a diminué de 13%, passant de 78 524 unités roulantes à fin juin 2019 à 67 954 unités roulantes à fin juin 2020. Parallèlement les marchandises transportées en unités roulantes ont aussi marqué une baisse de 13% passant de 1,054 million de tonnes à 917 mille tonnes. Ce trafic transite principalement par le port de Radès.

Les ports de La Goulette et de Zarzis ( principalement celui de la Goulette) ont assuré le transit de 75 951 passagers durant le premier semestre de 2020, contre 192 539 passagers durant la même période de 2019, soit une chute de 61%. Un net repli de 58% a été également enregistré au niveau du trafic des voitures-passagers, soit 35 572 voitures à fin juin 2020 contre 83 746 voitures à fin juin 2019.

Le trafic des touristes était nul durant le premier semestre de 2020, celui des navires a accusé une baisse de 5% passant de 2237 navires durant la première moitié de 2019 à 2128 navires durant la même période de 2020.