Le poste frontière Ras Jedir fermé à la circulation des personnes et des marchandises

Le poste frontière Ras Jedir a été totalemenrt fermé à la circulation des personnes et des marchandises et aussi les « cas exceptionnels » sur instruction des autorités libyennes, a déclaré une source sécuritaire à la correspondante de l’agence TAP à Medenine (Sud de la Tunisie). Le retour des Tunisiens du territoire libyen n’est possible, par conséquent, qu’à travers le poste de passage de Dhiba-Wazen entre les deux pays, ajoute la même source.

Et d’ajouter « la mobilité des personnes a été assurée dans les deux sens ce matin, mais en exécution de la décision des autorités libyennes, le poste frontière a été totalement fermé sine die », a-t-il dit, affirmant la possibilité de passage dans les deux sens à travers le poste Dhiba-Wazen.

La décision de fermeture du poste frontière intervient après qu’un échange de tirs du côté libyen ait été entendu, dans la nuit du lundi. Les autorités tunisiennes ont décidé de fermer le poste frontière en mesure de précaution afin de préserver la sécurité des citoyens se dirigeant vers le territoire libyen.

Pour rappel, le poste frontière Ras Jedir est situé à Ben Guerdane dans le gouvernorat de Médenine, au sud-est de la Tunisie, à environ 30 km du centre-ville et à environ 180 km de la capitale libyenne, Tripoli.

Deux postes frontaliers entre la Tunisie et la Libye sont opérationnels, le premier est celui de Ras Jedir tandis que le second est celui de Dhiba Wazen, dans la ville de Dhiba, dans le gouvernorat de Tataouine.