Saisie de plusieurs marchandises de contrebande d’une valeur de plus d’un million de dinars

La garde douanière a saisi, dans un nombre de régions, plusieurs marchandises de contrebande dont la valeur est estimée à plus d’un million de dinars.

D’après un communiqué publié mercredi par la direction générale de la douane, une patrouille de la brigade douanière à Sidi Bouzid a saisi des billets d’argents de type de 50 euros estimés à 600 mille dinars dissimulés dans un camion portant une immatriculation tunisienne.

Le conducteur accompagné de trois personnes a reconnu qu’il ne dispose d’aucun document justifiant la légalité de la possession de ces billets.

A l’issue d’une consultation auprès du parquet, il a été décidé de présenter ces billets auprès de la Banque centrale pour procéder aux épreuves nécessaires et transmettre le présumé aux services de la sécurité afin de poursuivre l’enquête.

A Monastir, la garde douanière a saisi, dans le cadre de la lutte contre la contrebande des produits alimentaires subventionnés ( 850 kg de farine), à l’issue d’une opération d’investigation et de perquisition de l’un des entrepôts de la région.

Parallèlement, la brigade de la garde douanière à Sfax a saisi près de 21 tonnes de tissus importés . La valeur des marchandises saisies sur laquelle un rapport a été rédigé, s’élève à 222 mille dinars.

A Médenine et Nabeul, la garde douanière a saisi des quantités de cigarettes et de boissons alcoolisées dont la valeur globale est estimée à 76 mille dinars, ainsi que des accessoires de la téléphonie mobile et des faux bijoux et d’autres marchandises d’une valeur de 128 mille dinars.