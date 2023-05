La Stam accélère la vente les marchandises délaissées au port de Rades

La Stam (Société tunisienne d’acconage et de manutention), vient d’introduire quelques changements dans son plan d’exploitation du terminal à conteneurs et remorques du port de Radès. Des travaux de signalisation ont ainsi été faits des routes et de la zone des quais et des aires de stockage, et de numérotation aussi aires de stationnement des remorques et des espaces de livraison des conteneurs, ont été faits selon un communiqué de cette entreprise publique.

Selon la même source, une zone plate a été allouée pour l’accostage des conteneurs avec un séjour prolongé dans le port, afin de fournir des espaces supplémentaires pour l’accostage des conteneurs, d’améliorer l’efficacité de la manutention des navires et de faciliter la livraison des conteneurs aux clients. Une coordination est effectuée quotidiennement avec les autorités de la Douane et les autorités portuaires pour accélérer le processus cession des marchandises contenues dans les conteneurs stationnées depuis longtemps. Quant aux conteneurs vides à séjour prolongé, ils ont été enlevés par les agents maritimes, selon l’avis émis par la compagnie à cet effet.

Dans le même contexte, dit un communiqué de la Stam, la société au port de Radès travaille à activer et accélérer le levage des marchandises, notant que le rythme de levage des conteneurs au cours des quatre derniers mois a atteint les 450 conteneurs par jour et 200 remorques par jour.