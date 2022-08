Ooredoo annonce le premier heureux gagnant du jeu de recharge «Coupe du monde»

Ooredoo a annoncé le premier gagnant de son jeu de recharge spécial « FIFA World Cup Qatar 2022 ».

Le premier tirage a eu lieu le 11 août 2022 et une cérémonie enrichissante a été organisée en présence de M. Sunil Mishra, Directeur Marketing chez Ooredoo Tunisie.

L’heureux gagnant a remporté un package complet pour assister aux matchs de la Tunisie lors de « La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 ».

« Notre objectif en organisant ce jeu est de donner l’occasion à nos clients de réaliser leurs vœux et de soutenir l’équipe nationale de football pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Nous souhaitons un très bon séjour à notre premier gagnant et nous vous invitons tous à rester branché pour bénéficier de nombreuses surprises et cadeaux au cours des prochaines semaines.», a déclaré M. Sunil Mishra, Directeur Marketing chez Ooredoo Tunisie.

Pour sa part, M. Adel BOUGUERRA a remercié Ooredoo pour cette belle opportunité en disant : « Je suis très heureux d’avoir remporté ce prix. Je remercie beaucoup Ooredoo de m’avoir donné l’occasion de vivre une expérience exceptionnelle. Soutenir mon pays à la Coupe du monde est le meilleur cadeau que je puisse avoir ».

Pour en savoir plus, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et nos magasins et découvrez nos surprises et soyez l’un des heureux gagnants.