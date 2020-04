Ooredoo annonce une croissance de son chiffre d’affaires en Tunisie et en Indonésie

Le groupe Ooredoo a annoncé une augmentation de son chiffre d’affaires de 7,3 milliards de Rials qataris (QR) pour le premier trimestre 2020, étant noté que 10 QR valent 7,9497 dinars tunisiens. La croissance du chiffre d’affaires de 1 % par rapport à l’année précédente, à 7,3 milliards de QRs, a été soutenue par une forte croissance en Indonésie, en Tunisie, au Myanmar et sur d’autres marchés, qui a été partiellement compensée par un impact COVID-19, une réduction des ventes de téléphones et une faiblesse macroéconomique sur certains des autres marchés du Groupe Ooredoo.

« La croissance a été tirée par de bonnes performances sur la plupart de nos marchés, et en particulier en Indonésie et en Tunisie où les revenus ont augmenté respectivement de 7 et 16 %, soutenus par la stratégie renouvelée d’Indosat Ooredoo et la mise en œuvre du plan de création de valeur d’Ooredoo Tunisie », a expliqué Cheikh Faisal bin Thani Al Thani, président d’Ooredoo