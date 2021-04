Ooredoo et le Comité National Olympique Tunisien Partenaires pour les Valeurs et la Performance

Dans le cadre de sa stratégie de soutien du sport tunisien, Ooredoo signe un contrat de partenariat avec le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) sur une durée de deux années.

Le premier opérateur en Tunisie a décidé d’aller plus en avant dans sa stratégie de sponsoring sportif, opérationnelle depuis des années, en associant son image de marque aux fédérations, aux sportifs olympiques et, en général, au mouvement sportif et olympique Tunisien pour la consécration des valeurs et de la performance. Un choix étudié, notamment, en cette phase finale de préparation des sportifs d’élite pour les jeux olympiques Tokyo 2020+1.

“Nous avons choisi de soutenir nos ambassadeurs sportifs dans les grandes manifestations sportives mondiales vu l’importance du sport dans la promotion de la Tunisie, spécialement, en cette période exceptionnelle. Nous allons accompagner le CNOT sur toute la durée du contrat pour aider cette importante institution à démocratiser le sport et à promouvoir la culture olympique chez les jeunes. Une cause que nous sommes fiers de soutenir conformément à notre engagement citoyen.”, a, notamment, déclaré monsieur Mansoor Rashed El Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie.

Monsieur Mehrez Boussayene, président du CNOT, a déclaré de son côté : “ Nous remercions Ooredoo pour son engagement envers le sport en Tunisie. Nous allons travailler ensemble pour accompagner les fédérations et nos sportifs d’élite dans les échéances importantes qui les attendent. De même que nous conjuguerons nos efforts pour favoriser la diffusion de la culture olympique et des valeurs. Le sport et l’olympisme sont de plus en plus incontournables pour un monde meilleur bâti sur le développement et la Paix. Nous sommes reconnaissants à Ooredoo de s’être engagée sur cette voie ”.

Au concret et selon les termes de la convention, Ooredoo peut utiliser les signes distinctifs et appellations du CNOT dans ses supports publicitaires et communiquer autour des événements en rapport avec la participation tunisienne aux différents Jeux organisés sous l’égide du comité international olympique (CIO) notamment les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, les Jeux Méditerranéens, les Jeux Africains, les Jeux Africains de la Jeunesses, les Jeux Panarabes…

Dans ce cadre, Ooredoo a également le droit également d’utiliser l’image de l’équipe olympique composée des athlètes et sportifs participants à toute manifestation organisée sous l’égide du CNOT.

De même que le CNOT ouvre une nouvelle page dans son Approche partenariale en associant le monde des Entreprises pour l’ancrage des bases d’une société sportive, garante d’une Tunisie meilleure.