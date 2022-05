Ooredoo lance sa plateforme E-gaming «Ooredoo EZ»

Ooredoo renforce sa position en tant que leader dans le domaine de transformation numérique et se lance dans un nouveau challenge dans le monde de l’Egaming.

Lors d’une cérémonie organisée au sien du siège, le 23 mai 2022, en présence des médias, des gamers, des influenceurs et des fans de jeux vidéo, Ooredoo a dévoilé le nom de sa plateforme dédiée aux amateurs de jeux électroniques, « Ooredoo EZ», ainsi que son partenariat technologique avec Swarmio Mediapour avoir une présence significative dans ce domaine.

Par ailleurs, Ooredoo annonce que la première la plateforme « Ooredoo EZ » est ouverte à toute la communauté des joueurs de tous les opérateurs avec de nombreux tournois et défis disponibles quotidiennement.

« Nous sommes très heureux de commencer notre aventure dans lejeu électronique en partenariat avec Swarmio Media qui nous fournira les technologies les plus innovantes. Nous accédons à ce marché prometteur dans un objectif d’être un acteur incontournable dans ce domaine et de soutenir la croissance de son écosystème dans le pays. » a déclaré Mansoor Rashid Al Khater, PDG de Ooredoo Tunisie

« Présenter des services innovants à nos clients a toujours été notre priorité, et avec le lancement de Ooredoo EZ, nous poursuivons notre passion en offrant une expérience de pointe à la communauté des Gamers tunisiens et continuer à enrichir la vie digitale de nos clients « , a déclaré Sunil Mishra, CMO de Ooredoo Tunisie.

« Nous avons construit un partenariat de travail solide avec Ooredoo Tunisie et nous sommes impatients de collaborer avec eux dans l’avenir, car ensemble, nous offrons un accès et des expériences de jeux incroyables pour les clients à travers le pays »a déclaré VijaiKarthigesu, PDG de Swarmio.

Alors que les jeux vidéo compétitifs continuent de s’intégrer dans la culture populaire, les investisseurs, les marques, les médias et les consommateurs prêtent tous attention à la popularité croissante desjeux électroniques.

Et en mettant les intérêts de ses clients et des amateurs d’Egaming comme objectif principal, Ooredoo EZ fournit une collection complète d’objets de jeu à forte demande qui seront disponibles à l’achat sur la plateforme « Ooredoo EZ ».

Les utilisateurs peuvent échanger des points gagnés ou acheter des points supplémentaires pour profiter davantage de contenu premium tels que : Spotify, Valorant, Minecraft, League of Legends, Fortnite, FIFA, Nintendo.

Ooredoo prévoit également d’organiser des campagnes et des compétitions aux niveaux local et mondial qui permettront d’augmenter la communauté des joueurs et de développer leurs compétences.

Découvrir le monde de Egaming avec Ooredoo sur www.ooredooez.tn