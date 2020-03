Ooredoo offre des avantages exclusifs à ses clients en cette période de confinement

Dans le cadre des mesures de confinement prises par le Gouvernement, Ooredoo toujours fidèle à son engagement envers ses clients, accompagnera cette période délicate avec des avantages exclusifs, dont notamment l’arrêt de la suspension de toutes les lignes à facture pour cause de non-paiement et l’extension de la validité des lignes prépayées.

Mansoor Rashid Al Khater, Directeur Général de Ooredoo Tunisie a annoncé « Il est de notre devoir de faire le nécessaire pour alléger les charges financières qui incombent aux tunisiens en cette période fort difficile. Nous avons pris la décision d’ajourner toutes les suspensions de lignes à facture pour cause de non-paiement jusqu’après le 04 avril et d’étendre la période de validité des lignes à carte de 15 jours ».

Ces mesures doivent être comprises dans le cadre de l’engagement de Ooredoo à épauler le ministère de la santé dans la lutte contre le Coronavirus et à faire en sorte que le confinement soit le moins dur possible pour ses clients qui continueront à profiter des avantages de leurs lignes, sans aucun risque de suspension afin d’assurer une continuité de leurs activités durant cette période exceptionnelle.

Ooredoo tient également à rassurer ses clients que les différents canaux de relation client sont et demeureront opérationnels, notamment à travers Messenger ou WhatsApp (22.11.11.11) et invite ses clients à utiliser ses différents canaux digitaux comme l’application My Ooredoo ou l’assistant chatbot « WajihOoredoo » pour gérer leurs lignes.

Tounes T3ich !