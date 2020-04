Ooreedo, meilleur fournisseur d’accès en période de confinement

A l’heure du Corona, où l’internet devient vital et où la vitesse de connexion peut parfois faire perdre patiente et rendre la confinement plus intenable, les opérateurs internet ne sont pas logés à la même enseigne. L’Instance nationale des Télécommunications (INT) vient à cet effet de publier ses statistiques sur la qualité de service (QoS) de la connexion/navigation des cinq fournisseurs d’accès Internet (FAI) sur la partie ADSL, à savoir GlobalNet, Topnet, Hexabyte, Ooredoo et Orange.

C’est ainsi que, sur un échantillon de 18432 lignes ADSL avec un abonnement à 8 Mbps, et sur une période allant du 22 mars (début du confinement) au 6 avril, c’est Ooredoo qui remporte la première place. C’est le seul FAI à garantir 83% du débit contractuel sur les 24h. Vient ensuite, GlobalNet avec 77%, suivi par Hexabyte (73%), Topnet (71%) et Orange (63%).