Open Australie: l’Américaine Kenin et l’Espagnole Muguruza en finale

Inattendu. Après un tournoi maîtrisé dans son ensemble, Simona Halep et Ashleigh Barty ont chuté aux portes de la finale de l’Open d’Australie, jeudi à Melbourne.

La numéro 1 mondiale n’a pas existé devant son public face à Sofia Kenin (7-6[5], 7-5) tombeuse de la tunisienne Ons Jabeur en quarts de finale.

Sous une chaleur extrême (38 degrés), la joueuse de 21 ans a tout d’abord su résister à l’Australienne avant de prendre l’avantage dans un tie-break qu’elle a dominé de la tête et des épaules. Menée 3-1 dans la seconde manche, l’Américaine a trouvé des ressources tout en profitant des nombreuses erreurs de son adversaire (36 fautes directes). Grâce à cette victoire de prestige, elle s’offre sa première finale en Grand Chelem où elle affrontera Gabrine Muguruza.

L’Espagnole s’est qualifiée au terme d’un combat de haut niveau face à Simona Halep (7-6[8], 7-5). Après avoir été malade au début des deux semaines, la 33e au classement WTA s’est parfaitement reprise et n’a pas flanché au moment de conclure face à la Romaine. Elle n’est désormais plus très loin d’un troisième sacre dans une grosse compétition après Roland-Garros en 2016 et Wimbledon 2017.