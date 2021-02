Opportunités de formation et de travail au Canada pour les bacheliers tunisiens

L’Agence tunisienne de coopération technique a annoncé des opportunités de formation et de travail au Canada offertes par l’établissement d’enseignement supérieur de Québec, «Cégep Limoilou», au profit des bacheliers tunisiens.L’agence a ajouté dans un communiqué sur son site Internet, que l’établissement canadien offre une formation complémentaire dans 5 spécialisations liées à la conception par ordinateur, au développement d’applications au profit des institutions, à la gestion financière, à la comptabilité et à la technologie en ingénierie, dans le but d’augmenter les opportunités d’emploi pour les étudiants tunisiens. Les étudiants participant à ces formations peuvent travailler jusqu’à 20 heures par semaine.

Les personnes souhaitant participer à ce programme peuvent s’inscrire à distance via un lien disponible sur le site officiel de l’agence sur Internet, au plus tard le 28 février courant.Cégep Limoilou est un établissement d’enseignement supérieur francophone qui dispense des formations de qualité internationalement reconnue