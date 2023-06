Orange DC et Digital African unissent leurs forces en faveur des Startups africaines

Orange Digital Centers et Digital Africa ont uni leurs forces pour soutenir et financer des startups prometteuses à travers l’Afrique. Ce partenariat stratégique vise à stimuler l’entrepreneuriat, l’innovation et la transformation numérique sur le continent en fournissant des ressources financières et un soutien crucial aux startups africaines.

Orange Digital Centers, un réseau de centres mis en place par Orange, se concentre sur la promotion des compétences numériques, de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Digital Africa, quant à lui, est une initiative dédiée au soutien des startups africaines et à la promotion de leur croissance et de leur durabilité.

La collaboration entre les deux entités leur permettra de mettre en commun leur expertise, leurs réseaux et leurs ressources pour identifier et nourrir des startups à fort potentiel dans divers secteurs, notamment la fintech, l’agritech, la healthtech, l’edtech, etc.

Au cœur de ce partenariat se trouve la mise en place d’un programme de financement dédié qui soutiendra financièrement les startups sélectionnées. Le financement sera alloué pour aider les entreprises en démarrage à développer leurs activités, à investir dans la recherche et le développement, à accéder à des services de mentorat et d’encadrement et à accélérer leur trajectoire de croissance.