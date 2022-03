Orange Tunisie, avec le soutien de la Fondation Orange, renforce son Programme des Ecoles Numériques, en équipant 20 nouvelles écoles primaires

Depuis 2012, Orange Tunisie, entreprise innovante, responsable et solidaire, s’est donnée pour ambition de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour tous les Tunisiens. Dans ce cadre, le programme des écoles numériques lancé en 2014 en partenariat avec le Ministère de l’Education a permis d’y répondre avec aujourd’hui 150 écoles primaires publiques équipées des kits d’éducation numériques.

- Publicité-

En plus de l’amélioration des résultats scolaires à travers une méthode d’enseignement ludique par les technologies, ce programme a aussi comme objectif essentiel de pallier le décrochage scolaire pour les enfants de 6 à 12 ans.

Cette année encore, Orange Tunisie avec le soutien de la Fondation Orange a renforcé son programme avec le déploiement de 20 nouvelles écoles numériques en Tunisie dans les Gouvernorats de Kasserine, Tozeur, Kébili, Gabès, Médenine, Tataouine, Sousse, Mahdia, Monastir, Kairouan, Sidi Bouzid, Bizerte, Zaghouan, Tunis, Ben Arous, La Manouba, Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana. Chaque école dispose désormais d’un kit numérique composé de 25 tablettes, 1 laptop, 1 vidéoprojecteur, 1 serveur raspberry, du contenu numérique (programme officiel du Ministère de l’Education, applications périscolaires…) et d’un Kit Robotique.

Pour chaque déploiement, une formation des enseignants et des élèves bénéficiaires sur l’utilisation du kit numérique et de son contenu est dispensée par les salariés bénévoles d’Orange Tunisie, suivie d’une session d’animation « RoboKid » permettant aux élèves de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances pour coder, assembler et mettre en marche leur robot.

En parallèle de cette action, les enseignants et directeurs des écoles numériques ont été formés à la 4ème édition du concours « WikiChallenge Ecoles d’Afrique », une compétition continentale dédiée aux élèves de 9-13 ans des écoles numériques, qui sont encouragés à écrire des articles encyclopédiques sur un sujet relatif à leur environnement proche. Pour rappel, 5 écoles numériques tunisiennes s’étaient déjà distinguées par le passé : « Skhira » à Béja et « Bechni » à Kébili en 2018, suivies de l’école numérique de « Oued Essidr » à Gabès en 2019, puis « Taourit » à Médenine et « Smar » à Tataouine en 2021.

Avec 150 écoles numériques dans les 24 Gouvernorats, ce sont plus de 44 000 élèves et 2 500 enseignants qui bénéficient de ce programme.

Pour la prochaine rentrée scolaire, Orange Tunisie prévoit d’équiper d’autres écoles primaires et d’animer davantage ce réseau d’écoles numériques !