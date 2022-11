Orange Tunisie, en partenariat avec le réseau Pacte Mondial Tunisie et Cody Space, organise un #SuperCodeurs pour la planète à l’occasion de COP27

À l’occasion de la 27ème Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques – la COP27 – qui se tient cette année en Egypte du 7 au 18 novembre, Orange Digital Center (ODC) Tunisie a organisé samedi 12 novembre le challenge #SuperCodeurs « Codons pour la planète », en même temps que 13 autres pays du réseau des ODC sur la région Afrique et Moyen-Orient.

Rappelons que Orange Tunisie propose tout au long de l’année des ateliers #SuperCodeurs d’initiation au codage informatique pour sensibiliser, d’une façon simple et ludique, filles et garçons, à la culture numérique. Près de 2000 enfants y ont déjà participé, l’objectif premier est de leur montrer que le numérique leur est très accessible et est source de créativité. Ces ateliers #SuperCodeurs sont également un moyen de leur transmettre les valeurs de collaboration et d’engagement.

Cette année #SuperCodeurs « Codons pour la planète » a donc eu lieu à la fois à Orange Digital Center du Lac 1 et celui de la Marsa et a réuni une soixantaine de jeunes enfants âgés de 10 à 13 ans, avec l’enjeu de donner encore plus de sens à leur initiation au codage, avec cette thématique spécifique à la COP27.

Pour cela, ODC Tunisie s’est entouré de ses deux partenaires, le réseau Pacte Mondial [des Nations Unies] Tunisie, dont l’équipe a animé des ateliers de sensibilisation à la question du dérèglement climatique et aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et Cody Space, qui a formé les enfants au langage de programmation Scratch. ODC Tunisie a pu également et comme d’habitude, compter sur ses coaches salariés bénévoles, qui ont accompagné les très jeunes apprenants tout au long de la journée.

Après les sessions de sensibilisation et de formation, la journée de samedi s’est clôturée par le challenge, pendant lequel les enfants ont présenté, en équipe, leurs jeux, animations et petites applications en relation avec la thématique « Codons pour la planète » : ils se sont exprimés, en utilisant le numérique, pour lutter contre le réchauffement climatique, en concevant de petits projets avec Scratch, un langage très simple mais aussi très puissant…

Les enfants présents ont pu également vivre un grand moment de joie, un moment magique avec l’invitée surprise de cette belle et riche journée : l’actrice, chroniqueuse et animatrice de télévision tunisienne, Peeka. Très appréciée par cette très jeune génération, elle les a fortement encouragés durant le challenge. Merci à tous et vivement l’année prochaine pour la COP28 !