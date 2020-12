Orange Tunisie lance un marathon digital au profit de l’association TUNAIDE et des enfants hospitalisés

Vous avez envie de faire du sport ? Aujourd’hui Orange Tunisie vous propose de le faire pour une bonne cause, en participant à un marathon digital, dont les revenus seront reversés à l’association TUNAIDE pour venir en aide aux enfants hospitalisés.

Pour cela, il suffit de vous inscrire au service Golden Steps by Orange Tunisie, au prix de 300 millimes par jour, en téléchargeant l’application et de commencer votre marathon digital. Vous pourrez donc marcher ou courir et voir vos kilomètres parcourus s’afficher sur l’application. Votre défi est d’atteindre les 42 km du marathon digital en 10 jours ! Une fois cet objectif atteint, Orange Tunisie s’engage à reverser ses revenus générés par votre participation à TUNAIDE.

Pour rappel, l’association TUNAIDE « Rendre le Sourire » a essentiellement pour mission d’aider et de soutenir les enfants malades et en situation de précarité ainsi que leurs familles.

Alors qu’attendez-vous pour aider TUNAIDE et les enfants hospitalisés ? Participez dès maintenant au marathon digital en vous abonnant au service Golden Steps by Orange Tunisie https://place.orange.tn/digistore/fr/tn/details/GoldenSteps ) !

Retrouvez toutes les informations relatives au service Golden Steps sur www.orange.tn