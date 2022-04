Organisation des Journées tuniso-britanniques de vêtements de travail, le 11 mai 2022, à la Maison de l’exportateur

Sept entreprises britanniques spécialisées dans la confection de vêtements de travail participeront, le 11 mai 2022, aux Journées professionnelles tuniso-britanniques de vêtements de travail, organisées par le CEPEX en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Londres et la Fédération internationale de vêtements de travail (PCIAW).



Durant ces journées qu’abritera la Maison de l’exportateur, les entreprises britanniques effectueront des rencontres BtoB ainsi que des visites d’entreprises, indique un communiqué du CEPEX.

Les entreprises tunisiennes intéressées par cet événement et désireuses de nouer des contacts avec les entreprises britanniques doivent remplir le formulaire d’inscription téléchargeable sur le site du CEPEX et le retourner avant le 14 avril 2022 à l’adresse suivante [email protected]