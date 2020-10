Oscars 2021: l’appel à candidature pour les producteurs de films tunisiens prolongé au 15 novembre

Une nouvelle date a été annoncée par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) concernant l’appel à candidature des films tunisiens pour la 93e cérémonie des Academy Awards prévue le 25 avril 2021 à Los Angeles.

Cet appel s’adresse aux producteurs qui auront jusqu’au 15 novembre prochain pour présenter leurs films, lit-on dans un nouveau communiqué du Cnci publié sur sa page facebook.

Le dernier délai pour la soumission des dossiers de candidature était initialement fixé à la fin du mois d’octobre, selon un précédent communiqué du Centre en date du 16 octobre.

Le CNCI devra par la suite sélectionner le film qui représentera la Tunisie dans la catégorie Oscar du meilleur film international. L’œuvre retenue est choisie par une commission composée de professionnels du 7e art qui est placée sous l’égide du CNCI. La liste des membres de cette commission n’a pas encore été dévoilée.

Les producteurs dont les films correspondent aux critères définis par l’Académie des Oscars sont appelés à déposer une demande écrite au bureau d’ordre du CNCI à la Cité de la culture à Tunis.

Le CNCI ne mentionne pas les nouveaux critères d’éligibilité prédéfinis par l’Académie et invite les producteurs à consulter le site de l’Académie sur ce lien suivant: https://www.oscars.org/sites/oscars/files/93aa_rules.pdf

A rappeler qu’en raison de la pandémie, des modifications ont été récemment opérées par l’Académie des Oscars en assouplissant les critères d’éligibilité pour cette année.

D’autres critères pour la catégorie Oscar du meilleur film international, se rapportant à la diversité et l’inclusion, ont été également annoncés et seront prise en compte à partir de l’année 2024.

Selon les nouveaux critères, la soumission de la candidature du film tunisien candidat devra être communiquée auprès de l’Académie avant le 1er décembre. Initialement, le délai était fixé pour le mois d’octobre.

En raison de la fermeture des salles, les films dont la sortie a été annulée et qui sont sortis en VOD sont exceptionnellement éligibles aux Oscars 2021. Les producteurs devront présenter tous les justificatifs nécessaires en lien avec la date de sortie initiale du film proposé et son report.

Les films candidats doivent être présentés dans leurs pays respectifs entre la période du 1er octobre 2019 et décembre 2020. Traditionnellement la période d’éligibilité des films, s’étendait du 1er octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année en cours.

Un film étranger définit tout long métrage en une langue dominante étrangère, autre que l’Anglais, qui est produit en dehors des Etats Unis d’Amérique. La candidature couvre également les films d’animation ou les documentaires.

Plusieurs pays ont déjà dévoilés le film qui les représentera dans la course pour l’Oscar du meilleur film international.

Au total, 10 titres étrangers seront présélectionnés par l’Académie alors que 5 iront en finale. Les membres des films finalistes issus de différents pays sont habituellement invités à assister à la cérémonie officielle.

A la lumière de la conjoncture sanitaire et le risque de contamination, plusieurs manifestations artistiques internationales ont été organisées en ligne. L’Académie n’a pas encore annoncé le format à adopter pour la cérémonie officielle.

En raison de la pandémie, la cérémonie des Oscars aura lieu cette année le 25 avril 2021, au lieu de la date initialement prévue le 28 février.

