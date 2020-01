Ouagadougou: Ghannouchi s’entretient avec la présidente de l’UIP

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Rached Ghannouchi s’est entretenu, jeudi, à Ouagadougou avec la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Gabriela Cuevas Barrn.

L’entretien s’est déroulé en présence de la délégation parlementaire tunisienne qui participe à la 15e session de la conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui se tient actuellement à Ouagadougou capitale du Burkina Faso.

Selon un communiqué de l’ARP, l’entretien a porté sur les perspectives de promouvoir l’action de l’UIP et les préparatifs en prévision de la tenue, en avril 2020, de la prochaine session de cette organisation à Genève (Suisse). La présidente de l’UIP a, à cette occasion, invité le président de l’ARP à participer à ce rendez-vous.

Elle a également souligné l’importance de renforcer la coopération entre l’UIP et l’ARP en particulier en matière de législations concernant la lutte contre la corruption et d’autres volets d’intérêt commun.

Pour sa part, le président de l’ARP a mis l’accent sur le rôle de l’Union interparlementaire dans la promotion de la diplomatie et du dialogue parlementaire et l’échange des vues sur les questions régionales et internationales.