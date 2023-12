Ouganda: La justice rejette les réclamations liées au mégaprojet Total

Un tribunal en Ouganda a débouté vendredi plusieurs dizaines de familles qui s’estimaient lésées lorsqu’elles ont été indemnisées pour l’utilisation de terres servant à développer un mégaprojet pétrolier de TotalEnergies, ont indiqué un militant et un plaignant.

Le tribunal à Hoima, une ville située près de champs pétroliers, a statué contre 42 familles dénonçant des compensations inadéquates, selon un militant du Tasha Africa Research Institute, qui prend à sa charge les frais de justice des villageois.

« Le jugement a été en faveur du ministère de l’Energie et du développement des minerais », a déclaré Abdul Musinguzi. « Aucune nouvelle compensation n’est prévue », a-t-il ajouté.

L’un des plaignants a qualifié le jugement d' »embuscade ». « On nous a donné un jour pour préparer le dossier après avoir reçu la convocation le 4 décembre », a-t-il dit. « Il s’agit surtout de gens pauvres et illettrés. Seules 12 personnes se sont rendues au tribunal aujourd’hui car les autres ne pouvaient pas se payer le transport ».

Ce vaste projet du groupe français, qui a fait l’objet d‘un accord d’investissement de 10 milliards de dollars avec l’Ouganda, la Tanzanie et la compagnie chinoise CNOOC, prévoit le forage de 419 puits dans l’ouest de l’Ouganda et la construction d’un oléoduc de 1.443 km pour les relier à la côte tanzanienne.

Il est présenté par le président ougandais Yoweri Museveni comme une aubaine économique pour son pays enclavé où de nombreux habitants vivent dans la pauvreté. Mais il est vivement contesté par des associations de défense de l’environnement et des droits de l’Homme.

Le projet et TotalEnergies font également l’objet d’une plainte en France pour des faits s’apparentant, selon les associations, à un « climaticide ».

- Publicité-