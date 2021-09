Ouverture bientôt de la totalité des foyers universitaires

Une réunion tenue entre une délégation de l’Union générale des étudiants de Tunisie et des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a permis de conclure un accord pour l’ouverture de tous les foyers d’hébergement universitaire fermés.

L’Union générale des étudiants de Tunisie a indiqué, dans un communiqué, qu’il a également été convenu d’établir un centre de santé dans chaque complexe universitaire à partir du 15 septembre jusqu’à la fin du même mois et dans chaque foyer universitaire à partir du 1er octobre prochain pour permettre à tous les étudiants de se faire vacciner contre le Corona virus. .

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déposé un appel d’offres pour l’obtention de foyer universitaires dans le cadre de la sous-traitance, selon la même source.

Les participants à cette réunion ont convenu de porter le pourcentage d’étudiants bénéficiant de la bourse universitaire à 50 pour cent du nombre total d’étudiants, en fonction de la répartition différentielle des revenus annuels.

L’Union générale des étudiants tunisiens a confirmé qu’elle ne renoncerait pas au droit des étudiants d’obtenir un logement en aucune circonstance.

Parmi les demandes et propositions formulées par l’union lors de cette réunion, l’organisation d’un forum national pour discuter du projet de réforme de l’enseignement supérieur, revoir les accords et programmes pédagogiques présentés, revoir le cahier des charges relatif à l’enseignement supérieur privé et son suivi, en plus de l’ouverture de l’inscription exceptionnelle spéciale (quatrième inscription) pour l’année universitaire 2021-2022 ainsi que la légalisation du logement privé (dortoirs privés et foyer), des conditions de logement et du montant du loyer.