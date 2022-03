Ouverture des candidatures pour l’édition 2022 du concours Africa’s Business Heroes

Les candidatures sont ouvertes en français et en anglais pour la quatrième édition du concours Africa’s Business Heroes . ABH offre chaque année à 10 entrepreneurs des quatre coins de l’Afrique, une part de la cagnotte totale s’élevant à 1,5 million de dollars.

Les entrepreneurs des 54 pays africains, quel que soit leur secteur, âge ou sexe, peuvent désormais déposer leur candidature pour avoir une chance de figurer parmi les 10 finalistes.

Le slogan officiel du concours, « l’heure de l’Afrique a sonné », est un audacieux appel à l’action à tous les talentueux entrepreneurs africains qui remettent en question les stéréotypes associés à l’heure africaine, créant un impact à l’échelle locale et bâtissant un avenir meilleur et plus inclusif à travers leurs entreprises.

Lors de la grande finale qui aura lieu plus tard cette année, les 10 finalistes présenteront leurs entreprises devant un panel de grands noms du monde des affaires.

Leur parcours jusqu’à la grande finale les verra également échanger avec une communauté de dirigeants et d’innovateurs internationaux, d’experts industriels, d’investisseurs et d’accélérateurs, et avoir accès à des camps d’entraînement et des sessions de formation pluridisciplinaires afin de les aider à faire passer leurs entreprises au niveau supérieur.

Le concours ABH fait partie des engagements à long terme de la Fondation Jack Ma de soutenir et favoriser un écosystème entrepreneurial africain inclusif et fort. Sur une période de 10 ans, il aura récompensé 100 entrepreneurs africains.