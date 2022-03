Ouverture du supermarché Carrefour Market à Africa Mall, Ariana

Carrefour Tunisie annonce l’ouverture d’un nouveau magasin Carrefour Market au centre commercial Africa Mall à l’Ariana et ce à partir de jeudi 24 mars 2022.

Il s’agit du 59ème supermarché Carrefour Market et le 107ème magasin (tous formats confondus) du Groupeen Tunisie.

Totalement pensé pour le confort client, le magasin s’étend sur une superficie de 3000m2répartie sur deux étages.

Carrefour Market Africa Mall proposera un large choix et assortiment de produits alimentaires et non-alimentaires et fera la part belle aux rayons frais à travers une grande zone Marché qui offre des produits frais de qualité, rigoureusement sélectionnés et contrôlés : fruits et légumes, poissonnerie, boucherie et volaille, charcuterie, crèmerie, boulangerie et pâtisserie…Un large espace est dédié à la maison et à l’électroménager pour répondre à toutes les attentes des clients, outre un coin animalerie où on trouve tous les produits pour nos animaux domestiques (nourriture, accessoires, etc…). Un parking gratuit est aussi disponible pour les clients de Carrefour Market.

Cette nouvelle implantation a ainsi permis la création de 76 emplois directs.

Selon M. Sélim Beddi, sous-directeur des opérations« Ce nouveau magasin rentre dans le cadre de notre stratégie d’expansion du format Supermarché en Tunisie ». Il a ajouté«Carrefour Market sera la meilleure destination de shopping pour les habitants de la ville de l’Ariana et ses environs grâce à l’assortiment de produits proposés, les engagements de confiance ainsi que les avantages du programme de fidélité Carrefour, sans oublier la Garantie Prix le Plus Bas où la différence est doublement remboursée si vous trouvez moins chers ailleurs ». Le nouveau supermarché Carrefour Market fait partie intégrante du centre commercial Africa Mall qui se distingue par ses espaces de distraction et de détente, et notamment par son parc d’attraction Hannibal Park. Ce dernier propose un monde d’animation féérique et de magie et des jeux multiples pour le bonheur des enfants et des familles. Africa Mall dispose aussi de la plus grande et la meilleure patinoire de Tunisie, outre les cafés, restaurants, salle polyvalente, Appart’hôtel, cabinets médicaux et autres boutiques.