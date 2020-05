Ouverture d’une enquête sur l’incendie d’une locomotive dans la laverie de phosphate de Mdhilla

La brigade de recherches et d’investigation relevant du district de la Garde nationale d’El Ksar (gouvernorat de Gafsa) a entamé, vendredi soir, une enquête sur l’incendie d’une locomotive neuve dans la laverie n°3 de la délégation de Mdhilla utilisée pour transporter le phosphate commercial.

Dans une déclaration à l’agence TAP, samedi, le chef du district d’El Ksar, Ahmed Chaabani indique que sur instructions du ministère public du tribunal de première instance de Gafsa , les équipes d’investigation ont démarré leur enquête concernant l’incendie survenu vendredi 15 mai dans la laverie n° 3 appartenant à la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG).

Par ailleurs, le directeur du district de la CPG à Mdhilla, Khaled Ouerghi déclare à l’agence TAP que l’incendie est survenu vendredi soir à 20h et a endommagé, de manière quasi-totale, la locomotive neuve stationnée dans la laverie.

» La locomotive est utilisée pour transporter le phosphate commercial vers la gare des trains à Mdhilla qui se trouve à 2 kilomètres de la laverie », précise-t-il

Selon un responsable de la CPG, la locomotive est endommagée à 80% et ne peut plus être récupérée.

L’exploitation de la locomotive a débuté en 2018, ajoute le responsable en soulignant que son coût est estimé à 4,5 millions de dinars.