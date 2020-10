Ouverture prochainement de 8 nouveaux centres de confinement obligatoire dans 7 gouvernorats

Le président de la commission de confinement au sein du ministère de la santé, Mohamed Rabhi a indiqué que 8 nouveaux centres de confinement obligatoire ouvriront leurs portes prochainement et selon les besoins, avec une capacité d’accueil de 5 mille patients porteurs du coronavirus.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP que ces nouveaux centres qui ont été choisis, en coordination avec les ministères de la santé, du tourisme et les propriétaires des hôtels sont répartis sur 7 gouvernorats à savoir :kébili, Tozeur, Sousse, Monastir, Nabeul, Mahdia, Médenine, indiquant que plus d’un centre sera ouvert dans un seul gouvernorat selon la demande et les besoins.

Les frais d’hébergement seront pris en charge par l’état a-t-il indiqué, signalant qu’un grand nombre de patients porteurs du virus préfèrent s’installer dans les centres de confinement en raison de l’incapacité de s’auto-confiner chez eux et aussi par crainte de transmettre le virus à leur proches.