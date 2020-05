Tunisie : Le confinement obligatoire a coûté 15 MD

»15 mille personnes ont été placées en quarantaine obligatoire depuis le 21 mars », a indiqué le chef du Comité du confinement sanitaire au ministère de la Santé, Mohamed Rabhi.



Intervenu ce mercredi 27 mai 2020 sur les ondes Shems fm, Rabhi a expliqué que 12 mille personnes ont quitté la quarantaine. Selon lui, la prise en charge a coûté mille dinars par personne, soit 15 millions de dinars au total.



»Les personnes placées en quarantaine ont été répartis sur environ 80 centres, dont la majorité dans des hôtels », a-t-il dit.

A rappeler que selon un communiqué du ministère de la santé, publié tard hier. Sur un total de 637 analyses effectuées, 5 personnes déjà malades ont été testées positives au virus et aucune nouvelle contamination n’a été enregistrée.

Ainsi, le bilan stagne à 1051 cas confirmés.

Le nombre de malades guéris est porté à 929 alors que 74 sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont seulement 2 sont hospitalisés. Le nombre (48) des personnes décédées des suites de cette maladie n’a pas évolué.

Le nombre des gouvernorats qui ne comptent plus de cas de contamination au virus a atteint les 9 gouvernorats à savoir ; Zaghouan, Nabeul, Tozeur, Jendouba, Le Kef, Siliana, Gabes, Kairouan et Béja.