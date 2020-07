Novak Djokovic testé négatif au coronavirus

Le N.1 mondial du tennis Novak Djokovic a été testé négatif au coronavirus à Belgrade après avoir contracté le virus en marge d’un tournoi organisé dans les Balkans, a annoncé jeudi son service de presse.

« Novak Djokovic et son épouse Jelena sont négatifs au Covid-19. Les résultats des tests qu’ils ont tous les deux effectué à Belgrade l’ont montré », précise la même source dans un communiqué.

Ils se sont placés en isolement et ont suivi toutes les mesures de sécurité liées au Covid-19 depuis leur retour de Zadar (Croatie) il y a dix jours, a-t-on ajouté de même source.

Le Serbe et son épouse Jelena avaient été infectés lors du tournoi d’exhibition Adria Tour débuté à Belgrade à la mi-juin, que Djokovic avait organisé en Serbie et en Croatie. Les matches ont été annulés après que des joueurs ont été testés positifs.

Outre Djokovic, trois autres joueurs de tennis, Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, ayant participé à l’Adria Tour, ainsi que l’entraîneur du Serbe, Goran Ivanisevic, ont été testés positifs au coronavirus.

Le tournoi s’était déroulé au mépris de toute règle de sécurité devant plusieurs milliers de supporters.