Palmarès de la 21ème édition du Festival de la Chanson Tunisienne FCT 2023

La 21ème édition du Festival de la chanson tunisienne (FCT) a pris fin lors de la cérémonie de clôture organisée dimanche soir au Théâtre de l’Opéra où le jury présidé par le chanteur et compositeur Adnane Chaouachi a levé le voile sur les lauréats. Ci-après le palmarès :

Les Prix de la compétition de la chanson tunisienne » al-wataria » :

Le Premier Prix » Micro d’Or » et Prix Télévision tunisienne :

» Nghanni «

Interprètes Meriem Othmani et Oussema Nebli

Parolière Cyrine Chkili

Compositeur et arrangeur Mohamed Ali Kammoun

Le deuxième Prix » Micro d’Argent » :

» Dhannit nsit «

Interprète Raouf Abdelmajid

Parolier Mouldi Hsin

Compositeur Khaled Slama

Arrangeur Mohamed Rouatbi

Le Troisième Prix » Micro de Bronze » :

» Nadat alaya bessmi «

Interprète Hatem Noureddine

Parolier et compositeur Habib Mahnouch

Arrangeur Mounir Ghaddhab

Les Prix de la Compétition » » Nouveaux genres » :

Le Premier Prix » Micro d’Or » :

» Mreya «

Interprète Mohamed Ali Chebil

Parolière Cyrine Chkili

Compositeur et arrangeur Mohamed Ben Salha

Le deuxième Prix » Micro d’Argent » :

» Klem Errajjela «

Interprète Ahmed Antar et Abdallah Khayat

Paroles et composition Abdallah Khayat

Arrangeur Ahmed Antar

Les prix parallèles du Festival

Trois prix décernés par l’OTDAV (Organisme Tunisien des Droits d’auteur et des Droits voisins) :

Prix de l’interprète prometteur : Mehdi Ayachi dans l’œuvre » Ghneya l baba «

Prix du parolier prometteur : Yassine Hamzaoui pour l’œuvre » Teebt «

Prix du compositeur prometteur : Kais Zaidi dans l’œuvre » Hasses aliya «

Prix de l’ASBU (Union de Radiodiffusion des Etats Arabes) :

» Hasses aliya «

Interprète Ezzeddine Khalfa

Parolier Kais Zairi

Compositeur Kais Zairi

Arrangeur Kais Zairi

Prix du Public :

» Klem Errajjela «

Interprète Ahmed Antar et Abdallah Khayat

Paroles Abdallah Khayat

Compositeur Abdallah Khayat

Arrangeur Ahmed Antar

