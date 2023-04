Partenariat AMEN BANK- AZIZA

AMEN BANKa le plaisir d’annoncer son partenariat avec les Magasins Aziza, qui est l’une des chaînes de distribution les plus importantes en Tunisie.

En effet, ce partenariat vise à renforcer la proximité entre AMEN BANK et ses clients, en leur proposant une solution de paiement mobile 100% Tunisienne et une expérience d’achat simple, rapide et accessible à tous.

C’est dans ce cadre qu’AMEN BANK, propose des offres promotionnelles spéciales aux clients utilisant AmenPay, pour effectuer des achats dans tous les magasins AZIZA.

Rappelant que la solution de paiement mobile AmenPay est basée sur les technologies « QR Code » et « NFC » pour les opérations d’achat, et elle répond aux normes internationales de sécurité. Cette solution permet aux utilisateurs de payer leurs achats chez les commerçants partenaires, de plus qu’elle offre la possibilité de régler les factures de services publics, tels que la STEG et la SONEDE, sur la plateforme PAYSMART.

Aussi, AmenPaypermetde transférer de l’argent d’un portefeuille de monnaie électronique à un autre et d’effectuer des opérations de « Cash-in » (via compte, carte ou en espèces) et de « Cash-out » sans carte, même à travers des DAB, en utilisant la génération d’OTP (mot de passe dynamique). Le téléchargement de l’application AmenPay est gratuitsur les plateformes Play Store et App Store, sans frais ni commission supplémentaire.

En somme, AmenPay offre une solution de paiement mobile complète et sécurisée pour les clients d’AMEN BANK et facilite leurs transactions financières quotidiennes.

AmenPay : a remporté en 2021 le prix du « Best Digital Wallet Tunisia » décerné par le magazine « Global Banking & Finance Review ». Ce prix est une reconnaissance de la qualité de la stratégie de digitalisation d’AMEN BANK, qui se base sur l’innovation continue et la complétude de son offre digitale. La distinction souligne également la qualité de la solution de paiement mobile AmenPay, qui répond aux besoins des clients en matière de sécurité, de rapidité et de praticité dans leurs transactions financières.

Aziza : une des chaînes de distribution les plus importantes en Tunisie, avec une présence dans tous les gouvernorats du pays, son engagement au quotidien est d’être plus proche du Tunisien pour offrir le meilleur produit au meilleur prix.