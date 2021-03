partis politiques et société civile appellent à une marche samedi sous le signe « libérez la Tunisie »

Le député Mongi Rahoui (hors groupe) a affirmé que plusieurs composantes de la société civile et partis politiques appellent à une marche samedi 8 mars » contre le pouvoir en place » et sa politique d’appauvrissement et de marginalisation du peuple. Une action placée sous le signe » libérez la Tunisie ».

- Publicité-

Dans une déclaration mercredi à la TAP, Rahoui a appelé les familles des jeunes arrêtés lors des dernières mouvements sociaux ainsi que les jeunes révoltés contre le système en place, à rejoindre la marche. La Tunisie est prise en otage de « gangs au pouvoir » qui contrôlent tous les aspects économiques, sociaux et judiciaire en plus des libertés.

Cette marche ne doit pas être perçue comme une réaction au mouvement organisé le week end dernier par le mouvement Ennahdha, a tenu à préciser le député, un des dirigeants du Parti des Patriotes Démocrates Unifié (PPDU). Elle s’inscrit, au contraire dans la continuité des mouvements pacifiques organisés depuis début janvier 2021 à une fréquence quasi hebdomadaire contre les politiques du pouvoir en place, a-t-il ajouté.