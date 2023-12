Pas de crise  de production laitière, affirme l’UTAP

Malgré le manque de lait sur le marché, , le membre du Conseil central de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Bayrem Hamada, a affirmé , dans une déclaration à Mosaïque Fm, qu’il n’y a pas de crise dans la production laitière, bien que la période actuelle représente le pic de la pénurie de production, qui commence en novembre et se poursuit jusqu’à fin janvier.

Le responsable a fait savoir que la prodction quotidienne actuelle de lait est équivalente à la consommation, mais certaines pratiques monopolistiques et le stockage dans un certain nombre de secteurs, tels que les cafés et les restaurants, sont à l’origine de la pénurie enregistrée sur les marchés.

Cette période coïncide avec la période de gestation des vaches, puisque 90 % d’entre elles sont dans les derniers mois de gestation, ce qui explique la baisse de la production quotidienne en quantités allant de 100 à 200 mille litres, mais cette baisse ne peut pas constituer une crise sans pratiques monopolistiques.

Hamada a déclaré que malgré les conditions et les problèmes rencontrés par les producteurs en ce qui concerne le coût élevé de la production, en particulier le coût élevé des aliments pour bétail, la production quotidienne se situe actuellement entre 1,4 million et 1,5 million de litres par jour, tandis que la consommation quotidienne varie entre 1,5 et 1,6 million de litres.

Selon ses dires, lorsque la production est égale aux besoins de la consommation, la crise provient automatiquement du monopole.

