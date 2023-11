Pas de relèvement des frais et commissions bancaires, assure le président du CBF  

Le système financier et bancaire est promis à un développement important au cours de l’année à venir et les banques contribueront à soutenir davantage l’État et ses efforts pour sortir de la crise. C’est le président du Conseil bancaire et financier (CBF), Néji Ghandri, qui l’a affirmé dans une interview accordée à African Manager.

Il expliqué que l’instauration d’une contribution exceptionnelle au profit du budget de l’Etat au titre des années 2024 et 2025 enjoint aux banques et aux institutions financières d’être assujetties à, une redevance de 4% sur les bénéfices servant de base pour le calcul de l’impôt sur les sociétés, une mesure qui a été prise en concertation avec le Conseil financier et bancaire.

Il a souligné qu’il incombe aux banques d’appuyer l’Etat et l’économie nationale dans ces circonstances difficiles.

En réponse à une question concernant la possibilité que cette mesure imposera une charge plus lourde aux citoyens à travers une augmentation des intérêts et des commissions prélevés sur les services bancaires et les transactions financières, il a assuré qu’ils ne seront pas augmentés ni n’auront un effet négatif sur les clients, dès lors qu’ils seront inclus dans les équations financières des banques.

Dans le même contexte, il a déclaré que les banques œuvreront à soutenir davantage l’État et l’économie nationale à travers de nouvelles contributions et la création de nouveaux systèmes au profit des petites et moyennes entreprises, en plus d’annoncer prochainement de nouveaux services au bénéfice des clients des établissements bancaires.

Développement des réseaux d’agents de paiement

Néji Ghandri s’exprimait en marge de la cérémonie de clôture du projet de développement des réseaux d’agents de paiement dans le Nord-Ouest tunisien dont une centaine de professionnels vont bénéficier, précisant que ces agents ont été formés au processus de recrutement des clients, à la politique commerciale ainsi qu’à la gestion financière et à la trésorerie.

Lancé en juin dernier, à l’initiative du CBF en partenariat avec l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), ce projet a permis de sensibiliser quatre mille personnes à l’utilisation des services financiers digitaux à travers une campagne de street marketing.

Son objectif est d’accroître l’accès aux services financiers formels et l’inclusion financière des personnes à faible revenu économique installées dans les zones rurales et périurbaines du Nord-Ouest tunisien.

Ciblant les gouvernorats de Jendouba, Bizerte et Béja, il vise à développer le réseau d’agents de paiement conformément à la réglementation tunisienne et notamment la circulaire n° 2018-16 relative aux règles régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.

A l’enseigne du « décashing »

Le président du CBF a indiqué, à cette occasion, que la professionnalisation des agents de paiement est essentielle pour le développement des réseaux de distribution des établissements de paiement et l’amélioration de l’accès des clients aux systèmes financiers.

Et d’ajouter que ce projet a également, contribué à l’assistance technique des établissements de paiement et à l’évolution de l’écosystème de paiement.

Selon Fethi Mannai, directeur chargé du digital et de la sécurité au CBF, ledit projet ambitionne à court terme (2023), de générer un impact significatif et quantifiable. « A moyen terme (2030), il entend renforcer le recours aux services financiers formels, accroître les revenus des petits commerçants grâce au développement de nouveaux moyens de paiement et à encourager le decashing ».

Le projet de développement des réseaux d’agents de paiement dans le Nord-Ouest tunisien s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière et de dechashing mise en œuvre par le CBF et financée par la GIZ dans le cadre de son projet « Inclusion financière en Tunisie ».